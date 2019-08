Rejseplanen fører direkte til billetterne

Torsdag 8. august 2019 kl: 11:37

Af: Redaktionen Integrationen af de to app’er betyder, at det er slut med først at søge efter, hvilke busser, der eksempelvis kører til moster Odas hus på landet, for derefter at skulle finde ud af, hvordan man får en billet, der passer til rejsen.

Hvis man har installeret begge app’er på sin smarte telefon, klikker man bare på ’Køb billet’-knappen ved sin Rejseplanen-søgning - og vupti, så åbner FynBus’ Mobilbillet app, hvor den søgte rejse allerede er udfyldt. Derefter skal man bare købe rejsen og betale med kort eller MobilePay.







Udviklingen er i tråd med FynBus’ mål om at gøre det nemmere for passagererne at benytte den kollektive trafik.





- Rejseplanen er vores trafikinformations-app, og det er derfor helt naturligt, at man nu nemt og hurtigt kan købe en billet hos os til den rejse, man har søgt hos Rejseplanen. Og at det hele sker på telefonen, så det er nemt på farten, siger Carsten Hyldborg, der er direktør i FynBus.







Integrationen mellem trafikselskabernes app’er og Rejseplanen virker også andre steder i Danmark - eksempelvis hvis man rejser i Sydtrafiks område. Rejseplanen skifter automatisk til den relevante app.







Rejseplanen er et samarbejde mellem de danske trafikselskaber, og er et aktieselskab ejet af trafikselskaberne.







© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.