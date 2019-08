Kranføreren har transporten med på ballast-kærren

Fredag 2. august 2019 kl: 08:12

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kærren - en KFL360 - har fire stolper for kæpstokke med en overligger, som tilpasses stativ for personbilen samt tre stativer til opbevaring af kuglekrog, én-skivet krog og en tre-skivet krog. Den har fast hårdttræsbund med metalplader over hjulene for at give en lav kørehøjde. Desuden er der monteret bakkamera og en komplet NOPA gennemgående LED-lygtebjælke.NOPA KFL360 ballastkærren er leveret til BMS A/S’ afdeling i Hvidovre. Kærren er den første af i alt tre ballast kærrer, som Sawo skal levere til BMS Hvidovre.