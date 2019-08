Aarhus Havn’s vanddrone skal have et navn

Torsdag 1. august 2019 kl: 07:48

Af: Redaktionen Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen peger på, at vanddronen er en del af Aarhus Havns bæredygtighedsstrategi. Dens arbejdsopgave er at opsuge oliepletter på vandoverfladen i havnen, og når den ikke gør det, kan den bruge fritiden på at samle affald fra åen, inden det når ud i havnen og derfra ud på verdenshavet.- Hos Aarhus Havn forholder vi os positivt til alle FNs verdensmål, men vi arbejder aktivt med fem ud af de 17 mål - herunder SDG 14 ”Livet i havet”. Derfor har vi investeret i vanddronen, som nu navngives, siger Jakob Flyvbjerg Christensen.Aarhus Havn kvitterer med et Aarhus City Gavekort til en værdi af 3.000 kroner til den person, der finder det rigtige navn til vanddronen. Dog forbeholder Aarhus Havn sig ret til ikke at anvende nogle af de indsendte bud.Der er ingen direkte krav til navnet, men dommerpanelet foretrækker navne med et maritimt og/eller bæredygtigt islæt. Og de indsendte bud må gerne være begrundet.Dommerpanelet består af havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, forvaltningschef Carsten Holst fra Aarhus kommune og Mona Juul, der er tidligere administrerende direktør i reklamebureauet Envision.Der er deadline for indsendelse af forslag til navne 25. august 2019 på e-mailadressen vanddronen@portofaarhus.dk.Alle kan deltage i konkurrencen.Vinder-navnet bliver offentliggjort under Åben Havn, som afholdes på Aarhus havn lørdag 31. august 2019.