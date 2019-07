S-Regeringen ser positivt på dansk militært maritimt bidrag

SITUATIONEN I HORMUZ STRÆDET:

Onsdag 31. juli 2019 kl: 09:02

Af: Redaktionen - Jeg hilser den britiske regeringsudmelding om en international maritim sikkerhedsindsats i området velkommen. Indsatsen vil have et stærkt europæisk aftryk. Regeringen ser positivt på et muligt dansk bidrag til en sådan indsats, men det er selvsagt noget, vi skal drøfte med Folketinget, når vi har mere klarhed om de konkrete opgaver og partnere, siger han videre.Han blive suppleret af forsvarsminister Trine Bramsen (S).- Det er regeringens opfattelse, at et dansk militært maritimt bidrag er relevant og vil kunne bidrage til opretholdelsen af sikkerheden i Hormuz-strædet. Danmark vil dermed bidrage til overholdelsen af internationale konventioner og fri handel som aktiv søfartsnation. Dette vil vi naturligvis drøfte i rammen af Det Udenrigspolitiske Nævn. Danmark har et stærkt og kapabelt Søværn, som vil kunne bidrage aktivt og effektivt til denne type af opgave, siger hun.