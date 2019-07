Vognmand i Vestjylland har fået fire-akslet påhængsvogn med tip

Torsdag 11. juli 2019 kl: 09:52

Af: Redaktionen Den nye fire-akslede påhængsvogn med to gange to aksler er bygget op om et chassis med længdevanger opsvejst i I-profil og med kraftige tværvanger og forstærkninger. På begge sider er der monteret cyklistværn i alu-profiler.Tipkassen er udført i indvendigt fuldsvejsede alu-profiler til transport af eksempelvis fisk. Bunden er udført i 7 mm aluminium.Indvendigt i forsmækken er der et klapbart trin, mens der udvendigt i venstre side er monteret en stige. I venstre side af bagenden er der monteret en luftpistol.I toppen af kassen er der monteret en fast vange fire meter fra fronten. Bagsmækken har også en fast topvange for automatisk rullepresenning.Den nye fire-akslede tip-anhænger er monteret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Anhængeren har en tilladt totalvægt på 36.000 kg.Den nye tipanhænger er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.