Norsk lavprisflyselskab skal have ny koncernchef

Torsdag 11. juli 2019 kl: 09:25

Bjørn Kjos (Foto: Kristoffer Sandven)

Om de nævnte personer:

Niels Smedegaard (født 1962) har fra 2007 frem til maj 2019 været koncernchef i DFDS Seaways. Han har haft en række lederroller i selskaber som Gate Gourmet Group, Swissair og SAS. Smedegaard er dansk statsborger og har en master og en bachelor fra Copenhagen Business School. Niels Smedegaard har også flere bestyrelsesposter i europæiske selskaber. Smedegaard er valgt for perioden 2019-2021.



Bjørn Kjos (født 1946) har været koncernchef i Norwegian siden oktober 2002. Han er en af grundlæggerne af Norwegian Air Shuttle og var bestyrelsesformand fra 1993 til 1996. Bjørn Kjos var også bestyrelsesformand under opstarten af Boeing 737-driften fra juni til september 2002. Bjørn Kjos har 20 års erfaring som advokat og fik møderet for Højesteret i 1993. Han var jagerpilot i den norske 334-eskvadron i seks år og er uddannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Geir Karlsen (født 1965) blev finansdirektør i Norwegian i april 2018. Geir Karlsen kom fra stillingen som Group CFO i det London-baserede shipping-selskab Navig8 Group, der driver forretning over hele verden og er verdens største skibspool-operatør. Han har bred erfaring fra børsnoterede selskaber indenfor shipping og offshore. Han har gennem de seneste 12 år haft forskellige CFO-stillinger i internationale selskaber som Golden Ocean Group og Songa Offshore. Geir Karlsen er uddannet civiløkonom fra Handelshøjskolen BI.

Af: Redaktionen - Jeg er enormt glad for, at Bjørn fortsat vil have en central rolle i Norwegian som rådgiver for bestyrelsen og mig selv. Også fremover vil vi få glæde af Bjørns omfattende netværk og dybe kendskab og erfaring fra international luftfart, når selskabet nu har ændret strategi og går ind i en ny fase fra vækst til lønsomhed, siger bestyrelsesformand Niels Smedegaard.- Jeg har stor tillid til, at bestyrelsen vil rekruttere en godt kvalificeret koncernchef til at lede Norwegian videre sammen med resten af topledelsen. Den næste koncernchef har en utrolig spændende opgave foran sig, og jeg er glad for at jeg nu kan give stafetten videre, mens jeg selv kan koncentrere mig om nogle udvalgte projekter, som vil være af stor betydning for Norwegian fremover. Som jeg har udtalt mange gange, er det ikke naturligt at sidde som koncernchef, når man er gået ind i sine 70'ere, siger Bjørn Kjos.I løbet af de 17 år, Bjørn Kjos har været koncernchef, er Norwegian vokset fra at være et lille indenrigsflyselskab med 130 ansatte og fire fly til at være et globalt, prisvindende lavprisselskab med over 11.000 ansatte over hele verden og en flåde på 162 fly. Norwegian har under Bjørn Kjos' ledelse også opbygget en omfattende langdistanceoperation med over 60 interkontinentale ruter. Norwegian er nu det største udenlandske flyselskab i New York-området. Fem år i træk har Skytrax kåret Norwegian til verdens bedste lavprisselskab på langdistance.Efter mange år med kraftig vækst, store investeringer og globale ekspansion, skiftede Norwegian strategi fra vækst til lønsomhed i 2018. Fremover vil væksten aftage og selskabet vil høste af de investeringer, der er gjort.- Den nye koncernchefs hovedopgave vil blive at sikre en stabil og lønsom drift til fordel for vores kunder, ansatte og aktionærer. Det er vigtigt for os at sikre, at Norwegian er godt positioneret til hård konkurrence og også uforudsete hændelser fremover. Vi skal have et lønsomt rutenetværk, en velfungerende drift og en organsation, der understøtter dette. Omkostningerne skal også yderligere ned, siger Niels Smedegaard.