Lastbiler over 3,5 ton er kørt frem

Tirsdag 9. juli 2019 kl: 10:08

Af: Redaktionen Efter de første seks måneder er der kommet 3.028 nye lastbiler over 3,5 ton ud på vejene med danske nummerplader. Sidste år i samme periode var tallet 2.570 lastbiler.De Danske Bilimportører konstaterer, at der har været et tilfredsstillende salg af lastbiler og især køretøjer på over 24 ton har haft en fin fremgang.- Salget af lastbiler har de seneste år ligget stabilt på lige omkring 5.000 nye lastbiler om året, og med de seneste juni-tal ser det ud til at 2019 også bliver et år med et ganske pænt lastbilsalg på niveau med de foregående års gode salg, siger direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.For en god ordens skyld skal det nævnes, at tallene viser nyregistrerede lastbiler i Danmark - ikke de samlede salgstal.