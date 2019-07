Den kollektive trafiks visioner om klimavenlig trafik og mobilitet kommer i fokus

Tirsdag 9. juli 2019 kl: 10:00

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye S-Regeringens aftalegrundlag omtaler en grøn mobilitetsplan, bindende klimalov samt en klimahandlingsplan. Den nye transportminister Benny Engelbrecht (S) kommer og fortæller om S-Regeringens planer.TØF og KTF har inviteret Klimarådet og Otto Anker Nielsen fra Kommissionen for grøn omstilling af personbiler til at give et indblik i forventninger til forslag og virkemidler, som kan påvirke den kollektive trafik.Til årets konference vil områdets ændrede organisering og koordinering blive sat i fokus. Repræsentanter fra DOT og Rejsekort vil give et indblik i hvad der sker på området.Baseret på erfaringerne fra en række kommuner vil der være indlæg om, hvordan kommunerne, regioner og trafikselskaber sammen kan forbedre mobiliteten på landet - blandt andet Fåborg-Midtfyn Kommune, Sydtrafik og NT vil være repræsenteret.Politikere fra Transportudvalget inviteres til at give deres bud på den kommende trafik- og mobilitetspolitik.