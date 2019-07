Pakkedistributør har åbnet sit første depot i Horsens

Tirsdag 2. juli 2019 kl: 17:59

Gode arbejdsbetingelser for de omkring 100 nyansatte

Program sikrer kvaliteten

Om GLS Denmark og GLS koncernen

Af: Redaktionen Det nye depot skal direkte servicere en del af vækstområderne syd for Aarhus til og med Vejle. Det er samtidig også en udvidelse af den totale kapacitet i Syd- og Østjylland, der i forvejen dækkes af eksempelvis hub’en i Kolding og depotet i Aarhus.- Vores investering på 43 mio. kroner i dette nye, store depot i Østjylland er en vigtig del af vores landsdækkende udvidelse af GLS-netværket i Danmark, siger Karsten Klitmøller, der er General Manager hos GLS Denmark.- Depotet er med til at sikre optimal sorteringskapacitet og fortsat give vores kunder den bedste kvalitet, også ved yderligere vækst, siger han videre.Det nye depot i Horsens har en kapacitet på op til 25.000 pakker dagligt, som vil blive leveret ud fra de 3.200 kvadratmeter store depot, hvor 81 porte og en optimal opdeling bidrager til effektive arbejdsprocesser. Depotet er fremtidssikret til yderligere vækst, da der er gode muligheder for udvidelser.Det nyeste inden for alarm- og sikkerhedsteknik i og omkring bygningerne samt en ekstra adgangskontrol, som alle køretøjer skal passere, er med til at beskytte både pakker og ansatte.Depotet ligger placeret i industrikvarteret nord for Horsens, hvorfra der er få minutters kørsel til Motorvej E45. Dermed kan Kolding, Odense og Aarhus nås inden for en time.Det nye depot tilbyder en lang række job med gode arbejdsbetingelser. Medarbejdere, distributionspartnere og chauffører kan glæde sig over ergonomisk afstemt pakkehåndtering, mindre varmetab ved læsning og losning af bilerne, især i de kolde måneder, samt 550 kvadratmeter lyse og moderne kontorfaciliteter.GLS Denmark begyndte i 2017 et investeringsprogram for at sikre bæredygtig kapacitet over hele landet til de hurtigt voksende pakkemængder. Udover depotet i Horsens har GLS også bygget et nyt depot i Odense til erstatning for det gamle. København er blevet udvidet to gange og har fået yderligere et depot. Flere depoter er blevet moderniseret og udvidet og yderligere projekter er på tegnebrættet.GLS Denmark og GLS Express er selskaber af GLS, General Logistics Systems B.V., der har hovedsæde i Amsterdam.