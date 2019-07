Fjernstyringen gik død og stoppede letbanetogene i Aarhus

Tirsdag 2. juli 2019 kl: 17:44

Bystrækningen blev betjent

Af: Redaktionen Nedbruddet kom omkring klokken 6 og fik skærmene i OCC (Operation Control Center) til at gå i sort, da forbindelsen til ATS forsvandt. Dermed stoppede fjernstyringen af letbanen i Aarhus og driften blev indstillet.ATS (Automatic Train Supervision) er letbanens fjernstyringssystem, der sørger for at alle signaler og sporskifter stilles korrekt efter den indlæste køreplan. ATS-systemet er redundant - det betyder, at der er iindbygget et reservesystem, der skal tage over, når hovedsystemet går ned. Mandag gik begge systemer ned.Leverandøren Hitachi Rail STS blev kontaktet, hvorefter de startede fejlfindingen. Efter mange timers arbejde blev ATS-systemet meldt klar fra Hitachi Rail STS og OCC begyndte at køre de første tog gennem systemet - såkaldte ”sweeper-tog”, der skal teste at systemet virker. De første tog med passager startede kl. 21.35.Fra middagstid og ca. 7 timer frem kørte letbanen med reduceret drift mellem Aarhus H og AUH, hvilket kan lade sig gøre fordi letbanen her kører på de vejvendte signaler, der ikke var påvirket af nedbruddet. Det kræver dog manuel omstilling af sporskifterne begge steder, og driften måtte derfor indstilles igen pga. personalemangel.







I løbet af dagen blev knap 800 af 1156 planlagt afgange aflyst, hvilket svarer til ca. 70 procent. Det er den værste dag i Aarhus Letbanes historie siden starten i december 2017.





Hitachi Rail STS og deres underleverandører er i øjeblikket i gang med at udarbejde en nøjere analyse af årsagen eller årsagerne til problemerne. Når Aarhus Letbane modtager den, er det muligt at lære, hvordan man kan forebygge, at fejlen opstår igen. For øjeblikket vides det ikke om det var en systemfejl, fejl i databehandlingen eller noget helt tredje.





- Det er vist det, man godt kan kalde en Tycho Brahes dag, siger direktør Michael Borre fra Aarhus Letbane.





- Jeg er ærgerlig over, at vi må skuffe så mange passagerer, som vi gjorde, men glæder mig trods alt over at fejlen endte med at blive rettet inden dagen var slut.





Tirsdag kører systemet til gengæld næsten upåklageligt – med meget få aflyste afgange og kun enkelte forsinkelser.





