Aalborg tester kinesisk el-bus med ny teknik

Mandag 1. juli 2019 kl: 08:26

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I Aalborg Kommune skal det snart være slut med dieselbusser. Kommunen har besluttet, at alle nye busser fra 2020 skal være CO2-neutrale, og i den forbindelse tester man lige nu en helt ny og moderne el-bus på en strækning mellem Aalborg Lufthavn og Aalborg Universitet.Der er tale om Danmarks første el-bus, som lagrer energien i en såkaldt superkondensator, hvilket betyder, at bussen kan lade meget hurtigere og mange flere gange sammenlignet med eksempelvis et lithiumbatteri. Selve bussen er produceret af kinesiske Higer og bliver leveret af det bulgarske firma Chariot Motors, mens superkondensatoren er udviklet af den kinesiske producent Aowei Technology, der sammen med Chariot Motors stiller bussen til rådighed for Aalborg Kommune i de kommende seks måneder.- En af de store fordele ved at benytte en superkondensator er, at vi kan holde bussen kørende hele døgnet, så længe vi har infrastrukturen i form af ladestationer på plads. Det kan vi, fordi teknologien er væsentligt hurtigere til at oplade, end det er tilfældet med almindelige batterier. Det tager faktisk kun seks minutter at oplade fra 0 til 100 procent, og i drift vil der nærmere være tale om en opladning fra 50 til 100 procent, hvilket giver en opladetid på små tre minutter, siger landechef for Aowei, Thorsten Budde Haensel og fortsætter:- En almindelig batteribus skal lade et par gange i døgnet, og typisk flere timer ad gangen, og derfor er det nødvendigt med flere busser, hvis den samme rute skal dækkes hele dagen. Det slipper man for med vores løsning. Superkondensatoren er desuden cirka halv så stor og har en dobbelt så lang levetid, som batteriet i en typisk el-bus, da den modsat batteribussen kun skal bære energien til en enkelt tur, og det er især godt for miljøet. Vi ser løsningen som et skræddersyet bud på korte rutekørsler som eksempelvis bykørsel.Bussen skal holdes kørende af to moderne ladestationer, hver med en installeret effekt på 500 kilowatt, der placeres i hver ende af ruten, og Chariot Motors har valgt den tekniske servicepartner Intego som hovedentreprenør på begge ladestationer.Intego har egen e-mobility-afdeling, der siden 2012 blandt andet har installeret, testet og idriftsat flere end 2.500 ladestandere til el-biler i samarbejde med eksempelvis Tesla, E.ON og Ionity. Den første el-bus ladestation ved Aalborg Lufthavn er allerede taget i brug, og om få uger går arbejdet i gang ved Aalborg Universitet.- Oven på bussen er der monteret en såkaldt pantograf, ligesom man kender det fra eksempelvis nogle af de tidligere S-tog. Konkret etablerer vi ladepyloner, der forbindes af to parallelle kobberskinner, som hænger cirka seks meter over kørebanen. Bussen oplades så ved, at pantografen hæver sig, så den kommer i kontakt med kobberskinnerne, fortæller projektleder i Intego, Michael Poulsen.Etableringen af ladestationerne tager cirka et par uger ved hver lokation, men det vigtigste arbejde går forud, slår Michael Poulsen fast. Intego er således ansvarlig for håndteringen af alle de nødvendige tilladelser i forbindelse med etableringsarbejdet, og derudover stilles der store krav til projekteringen:- Grundig planlægning er altafgørende for projektet både ved lufthavnen og universitetet, da vi arbejder i områder med meget trafik. Derfor har vi blandt andet valgt at benytte os af styret underboring fra transformatorstationen til ladeudstyret for at påvirke både trafikken og den eksisterende infrastruktur mindst muligt.Ladestationen ved Aalborg Universitet ventes at være klar til ibrugtagelse omkring august.