Socialdemokraterne danner mindretalsregering

Onsdag 26. juni 2019 kl: 09:15

Af: Jesper Christensen I forbindelse med aftalen, lade de fire partiledere også et 18-siders dokument frem, som lægger kursen for den nye regering.Forhandlingerne om en ny regering blev afsluttet efter 20 dage. Mette Frederiksen tager senere på onsdagen til dronning for at redegøre for forhandlingsresultatet. Fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der ved valget måtte se sit flertal smuldre, og som under valgkampen brød med sine samarbejdspartnere i Liberal Alliance og Konservative, skal også besøge dronningen for at aflevere sin afskedsbegæring.Interesserede kan se dokumentet