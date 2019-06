Flere nye lastbiler er kommet ud at køre

Mandag 17. juni 2019 kl: 14:46

Af: Redaktionen I maj i år blev der nyregistreret 494 lastbiler, hvor der i maj sidste år blev nyregistreret 446. Det giver en fremgang på 10,8 procent.- Det går rigtig godt med lastbilsalget og maj blev ganske flot - det er vi naturligvis tilfredse med. Og det er vi særligt, fordi det også er en indikator på, at der er godt gang i hjulene i ’erhvervsdanmark’, siger direktør for De Danske Bilimportører Gunni Mikkelsen, der peger ppå, at efterspørgslen efter lastbiler har været høj længe - både herhjemme og i resten af Europa.









