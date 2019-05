Svensk lastbil scorer hattrick i Tyskland

Onsdag 29. maj 2019 kl: 10:52

Af: Redaktionen Green Truck 2019 er en sammenligningstest på brændstofforbrug, der gennemføres af de to transportmedier, VerkehrsRundschau og Trucker. I år deltog 13 lastbiler i testen.Den vindende Scania R 450 havde det bedste gennemsnitlige brændstofforbrug på 23,25 liter diesel per 100 kilometer - 4,30 km/liter - det laveste udslip af drivhusgasser (CO2e) med 738 gram per kilometer, og den højeste gennemsnitshastighed på 80,42 km/t på den 353 kilometer lange teststrækning.Endnu en Scania-lastbil - en Scanias G 410 - deltog i testen, hvor den blev nummer tre med et gennemsnitligt brændstofforbrug på 24,02 liter diesel per 100 kilometer - 4,16 km/liter - og udslip af drivhusgasser (CO2e) på 762 gram per kilometer.Lastbilerne, der deltog i testen, kørte med en trailer lastet i forhold til deres udrustning, så totalvægten kom op på 32 ton. Den maksimale motoreffekt var sat til 500. I det lys fandt deltagerne, at en 450 hk motor var mest passende.