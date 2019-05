Klampning af lastbil-godset må være et ufravigeligt krav

Onsdag 15. maj 2019 kl: 15:19

Karina Lorentzen skriver:



Lige nu vælter der en veritabel p-afgifts- og bøderegn ned over udenlandske lastbilchauffører. Men nærmest ingen betaler. Dermed bidrager de danske regler reelt til konkurrenceforvridning, fordi en dansk chauffør eller vognmand må betale, mens de udenlandske reelt går fri for præcis den samme forseelse. Det føjer spot til skade i et i forvejen hårdt ramt marked, hvor danske vognmænd og chauffører undergraves på løn- og arbejdsvilkår. Der må sættes hårdere ind.



Jeg mener det må være noget af det første en kommende Folketing vedtager: At p-afgifter og bøder til udenlandske lastbiler skal betales på stedet. Det kan ikke være sådan, at p-afgiften for ulovlig parkering på rampen ved rastepladsen koster den danske vognmand eller chauffør mere end 2000 kroner – men at den udenlandske lavtlønschauffør, der undergraver danske løn- og arbejdsvilkår, bare kan krølle afgiften sammen og køre videre. Vi må klampe godset indtil bøden er betalt.



I dag har man mulighed for at klampe trækkeren ved alvorlige forseelser. Men så sender transportkøberen eller speditøren bare en ny trækker, der så bringer godset videre. Og så efterlader man lavtlønschaufføren i rabatten. Derfor må vi gå benhårdt efter transportkøberen, og det gør vi altså mest effektivt, hvis vi klamper traileren med selve godset. Det vil jeg forsøge at sikre efter valget, hvis jeg kommer i Folketinget.



Der foregår megen unfair konkurrence indenfor godstransporten hvor lavtlønschauffører i forvejen kører til så lav en løn, at deres vognmand og speditøren kan dele besparelsen i porten. Det rammer de lovlydige vognmænd og chauffører, med danske løn- og arbejdsvilkår benhårdt. Men hvis lavtlønschaufførerne ovenikøbet går fri for at betale de afgifter eller bøder de skal i Danmark, så bliver den måde vi håndhæver på i dag faktisk endnu et element i konkurrenceforvridningen – til skade for danske vognmænd og chauffører. Det må vi have bremset.





Karina Lorentzen er byrådsmedlem for SF i Kolding Kommune og folketingskandidat for SF.





