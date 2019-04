Rederiorganisation får ny kommunikationschef

Af: Redaktionen Peter Torstensen tiltræder sit nye job som presse- og kommunikationschef 1. maj.Peter Torstensen kommer fra en stilling som journalist i Regeringens Kommunikationsenhed i Statsministeriet. Før det var han kommunikationsrådgiver hos Mærsk og journalist i Danmarks Radio. Peter Torstensen er 37 år og uddannet journalist fra journalisthøjskolen i Århus.- Jeg ønsker Peter Torstensen velkommen om bord i Danske Rederier og velkommen tilbage i Det Blå Danmark. Dansk søfart står stærkt og jeg er sikker på, at Peter bliver et stort aktiv for os i at tegne vores profil endnu tydeligere i den offentlige debat, så søfarten fortsat kan være med til at løfte dagsordenen, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Den nuværende presse- og kommunikationschef Christian Kjærgaard-Winther har været i Danske Rederier siden april 2018.- Jeg vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke Christian Kjærgaard-Winther for hans indsats i Danske Rederier og ønsker ham det bedste hos A.P. Møller - Mærsk, siger Anne H. Steffensen.