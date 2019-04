Kolding Kommune klarer containerne med kroghejs

Søndag 14. april 2019 kl: 16:30

Af: Redaktionen Kroghejset er leveret med frontkonsol, hvor der er stige, gangbro og olietank monteret i et konsol oppe foran krogarmen. Det er ligeledes leveret med flere funktioner, der kan lette arbejdsgangen - eksempelvis ilgang, hurtig tip og hurtig sænk. Bagerst har Sawo monteret en hydraulisk udskydbar kofanger, så bilen kan køre med containere op til 6,5 meter uden overhæng i bagenden.Bilen er monteret med MFC-kobling for bedre arbejdsmiljø, da chaufføren ikke behøver at forlade bilen for at koble en anhænger til og fra. Ydermere er der på anhængeren monteret en modtager, der gør det muligt at åbne og låse containeren samt hæve/sænke træktrianglen via fjernbetjening.