Vestsjællandsk vognmand valgte Volvo

Onsdag 3. april 2019 kl: 11:05

Af: Redaktionen Bilen er udstyret med Globetrotter-førerhus, komfort+ førerhuspakke, læderbetrukket rat, to køjer, medianlæg understøttet Dynafleet, ACC intelligent fartholder, advarsel mod kollision, automatisk nødopbremsning, aktiv sporassistent, Volvo Dynamic Steering, motorbremse VEB+, LED baglygter, nødbremselys ved katastrofeopbremsning (blinkende stoplys), bakalarm, Work Remote med mere.Den fire-akslede Volvo FM er opbygget med en Hiab X302-kran bag førerhuset og et Sawo wirehejs.Bilen er solgt og leveret af Kim Antonsen fra Titan Lastvogne A/S i Nr. Alslev, der er en stationsby på Falster.