Iveco viser gas-busser på transportmesse

Onsdag 20. marts 2019 kl: 11:29

Af: Redaktionen

Han peger på, at efterspørgslen på bæredygtig transport i Danmark stadig primært kommer fra enkelte kommuner og private virksomheder, der for eksempel byder ind på kommunale transportopgaver.





- Skal vi rykke ved det store samlede billede, kræver det en langt mere målrettet politisk indsats, og det bliver derfor interessant at følge debatten med politikerne, siger Morten Iversen og henviser til konferencen Grøn Transport, der finder sted under transportmessen i Herning.









Grønne løsninger til bæredygtig passagertransport

De besøgende på messen kan blive klogere på gasdrevet bustransport, da Iveco står klar til at fortælle om den nye Iveco Crossway Normal Floor CNG samt Iveco Daily Minibus CNG med 22 sæder.









Iveco Crossway Normal Floor CNG er lanceret i naturlig forlængelse af Iveco Bus’ overgang til alternative brændstoffer, som startede med Iveco Daily modellen og fortsatte med Iveco Crossway LE CNG (lav entre).









Den nye model bruger samme vision som på LE, og derfor vil man opleve, at selvom CNG-tankene er monteret på taget, vil selve bussen ikke være højere end en normal dieselmodel med aircondition. Samlet højde er holdt på 3.455mm uden, at det går ud over den interne højde på 2.045mm. Derved overholder den krav til frihøjde samtidig med, at det ikke har betydning for overblik og udsyn.









Motoren er Iveco’s seks-cylindrede Cursor 9 med 360 hk og 1.650 Nm drejningsmoment ved 1.200 omdrejninger/min. Og den kan kombineres med både ZF Ecolife og Voith Diwa 6, så den kan passe til de forskellige opgaver, som bybusser på forskellige ruter skal kunne løse.









Tankkapaciteten er holdt på 1.260 l med type CNG 4 og 1.280 l med type CNG 3. Tankene er placeret på den forreste del af bussen for bedre vægtfordeling. Da de er placeret lavt, giver de et bedre tyngdepunkt, som gavner den daglige håndtering af bussen. Tankkapaciteten giver desuden en rækkevidde på op til 600 km.









En anden fordel ved gas-bussen er, at den ud over motor og tanke er identisk med dieselversionen, og derfor kræver det minimal omstilling at skifte fra diesel til CNG, når det kommer til reservedele, værkstedspersonale og daglig brug af chaufførerne.









I den lettere ende af skalaen har Iveco Daily Minibus fået et nyt medlem i form af modellen 65C14 med en gasmotoren på 136 hk, otte-trins Hi-Matic gearkasse og elektrisk retarder. Tankkapaciteten går fra 220 liter og op til 276 liter. Totalvægten kan komme op på 6,5 ton.









Den kan indrettes med op til 22 sæder, hvor de sidste syv er til at tage ud for at gøre plads til kørestol eller arrangere passagererne efter grupper.









90 procent af den nye Iveco Daily Minibus som gasmodel består af dele, som bruges på dieselversionen og derfor er let tilgængelige.

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.