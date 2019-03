Storm kan blæse en ulåst sættevogn af et godstog

HAVARIKOMMISSION LÆGGER FORELØBIG RAPPORT OM TOGULYKKE FREM:

Torsdag 14. marts 2019 kl: 14:22

Af: Jesper Christensen I rapporten skriver Havarikommissionen, at den sættevogn, der ramte lyntoget, noget før kollissionen ikke sad korrekt placeret på den skammel på den åbne togvogn, den var læsset på. Togvognen var såkaldt lommevogn, der er bygget til transport at lastbilsættevogne og containere.Havarikommissionen oplyser videre, at det under de efterfølgende undersøgelser blev afdækket, at yderligere to sættevogne kunne løftes af, fordi de mod forventning ikke var låstfast til skamlerne med den tilhørende låseanordning.I det første tilfælde blev det konstateret, at låsemekanismen på skamlen havde sat sig fast i en position, hvor håndtagene var trukket langt ud.I det andet tilfælde var håndtagene placeret i en position, hvor de ikke var inde mod skammelpladen inden aflæsningen. Efter aflæsningen var det muligt at skubbe håndtaget ind i låst position, men trægheden i låsemekanismen gjorde, at håndtaget ikke selv blev trukket ind af fjedre på skamlen. Dette resulterede i, at låsepalen ikke gik tilstrækkeligt i indgreb til at fastlåse konge- tappen på sættevognen.Havarikommissionen har med assistance fra eksperter i vind fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), foretaget foreløbige beregninger af vindens påvirkning af sættevognstraileren. Her er den foreløbige konklusion, at storm med en vindhastigheder på 21,8 m/s eller derover vil kunne blæse en ulastet sættevogn af en lommevogn, hvis sættevognens kongetappen ikke er låst fast i skamlen.Havarikommissionen har gennemført test, som viser, at hvis man løfter i en sættevogn, der er låst korrekt til skamlen på lommevognen, vil hele lommevognen følge med.Interesserede kan læse den foreløbige rapport