Dommer i Kolding lod hammeren falde over vognmand og chauffør fra Billund-området

Torsdag 14. marts 2019 kl: 12:24

Af: Redaktionen Den 44-årige chauffør var tiltalt for at have kørt på to andres førerkort i alt 31 gange, og derved overtrådt reglerne om køretid og hviletid. Vognmanden var tiltalt for at have medvirket til, at chaufføren kørte på de andres førerkort.Chaufføren blev idømt tre måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, en bøde på 142.000 kroner og frakendelse af førerretten til tunge køretøjer i toethalvt år. Vognmanden blev idømt tre måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.- Kørslerne fandt sted i marts til juni 2016, hvor sagen blev efterforsket af Tungvognscenter Syd, siger specialanklager Pernille Moesborg.Hun forklarer, at sagen har været så længe undervejs, fordi alle sager om overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne var sat i bero fra september 2017 til 1. juni 2018.- Det har denne sag også måttet vente på, siger hun.Både vognmanden og føreren erkendte sig skyldige og modtog dommen.