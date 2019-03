Destinationen blev et kontor i Greve

Tirsdag 12. marts 2019 kl: 13:16

Af: Redaktionen For at være tæt på kunderne og blive en del af et større kontorfællesskab rykkede den danske salgsafdeling i oktober sidste år ind i et kontor i ErhvervsCentret i Greve. 48-årige Carsten Sørensen er Sales Manager i Danmark og skal på sigt overtage ledelsen af firmaets aktiviteter i Danmark. Fra det nye kontor, kan han hurtigt komme rundt til kunderne på Sjælland, Fyn og i Jylland.Carsten Sørensen kender busbranchen godt indefra, da han har arbejdet i den i 20 år - blandt andet som sælger af busser samt IT-løsninger til transportbranchen.Det var en snak på en messe med indehaveren af Hanover Danmark, der fik ham til at indse, at her var en mulighed for at overtage selskabet, der er ansvarlig for det danske marked. Den chance greb Carsten Sørensen, som stadig kan sparre med indehaveren, som er på vej på pension.Fremtiden tegner lys men Brexit spøger Carsten Sørensen ser lyst på fremtiden for Hanover Danmark, som blandt andet skal levere destinationsskilte de 120 nye busser, som sættes i drift i Movia området i løbet af 2019.- Min opgave er at fastholde vores gode position i en lille branche med 5-10 busleverandører, 5-10 store busoperatører og 20-40 mindre i Danmark. Markedet for kollektiv trafik er udbudsbestemt, og kan ikke vokse mere. Min fornemste opgave er at udføre et solidt relationsbaseret salg til mennesker, jeg har kendt i mange år, siger Carsten Sørensen og forklarer, at en bus i kollektiv trafik typisk er i kontrakt i 6-10 år, og så skal kunden bruge en ny med skilte.Hanover Danmark er en del af en familieejet virksomhed, der blev stiftet i 1985 i Lewes lidt udenfor Brighton af Gavin Williams. Næste generation i form af to tvillingesønner styrer nu hovedkontoret og fabrikken i England samt kontakten til salgsrepræsentanter i 75 lande, hvoraf mange er fordelt i Europa.