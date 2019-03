Transport 2019 bliver rekordstor

Mandag 4. marts 2019 kl: 11:55

Af: Redaktionen - Vi er glade for den enormt store og solide opbakning til Transport 2019. Med hele branchens opbakning bliver det en stærk transportmesse med høj faglig kvalitet, der kan inspirere og skabe kontakter, siger Nikolaj Jørgensen, der er projektleder for Transport 2019.De syv lastbilimportører, der levere materiel i den tunge ende - Scania, Volvo, Mercedes-Benz, MAN, DAF, Iveco og Renault - bakker op om Transport 2019.- Transportmessen er den eneste messe, vi som importør deltager på i Danmark, og der er også opbakning fra alle vores forhandlere landet over. Messen samler hele branchen, og det optimerer oplevelsen for de besøgende. Det har en stor betydning, at Transport 2019 er et komplet billede af vores branche. Desuden giver messen os en værdifuld synlighed og en unik mulighed for at komme i dialog med både underleverandører, eksisterende og nye kunder, siger Rita M. Hansen, marketingchef for DAF Trucks Danmark A/S.

DAF vil på årets messe have fokus på det nuværende produktprogram, men også på den grønne omstilling. Blandt andet har DAF et indlæg på konferencen Grøn Transport fredag.







Iveco Danmark A/S sætter også fokus på bæredygtig transport, og ifølge Nordic Sustainability Manager hos Iveco Danmark A/S, Morten Iversen, er transportmessen et vigtigt udstillingsvindue:







- På Transport 2019 kommer der en masse relevante branchefolk, lige fra indkøbere og brugere til beslutningstagere. Dem vil vi gerne i dialog med, og den absolut bedste måde er at møde dem ansigt til ansigt. På Nordens største transportmesse er vores klare fokus at vise, at skal man køre langt og tungt, behøver man ikke gå ned på komfort for at køre bæredygtigt. De besøgende får derfor mulighed for at se vores produkter og så at sige sparke til dækkene og opleve produkterne i virkeligheden, siger han.







Rekordmange aktiviteter

Alle 14 haller tages i brug på Transport 2019, der byder på en række aktiviteter, herunder konferencerne Grøn Transport og Logistik 2019, et nyt innovationsområde med blandt andet droner og fokus på selvkørende teknologi, Show Trucks, Årets Opbygning, Lastbiler for Børn, Danmarks Sikreste Lastbil, Scania Driver Competitions, DM for transportlærlinge, RC Trucks og veteranlastbiler.





Over 360 udstillere står klar på Transport 2019. På Transport 2017 var der 325 udstillere, mens messen i 2015 bød på 247 udstillere.







Transport 2019 gennemføres i dagene 21.-23. marts i MCH Messecenter Herning. Transport 2019 arrangeres af MCH Messecenter Herning i samarbejde med ATL - Transportens arbejdsgivere, AutoBranchen Danmark, Dansk PersonTransport, Danske Speditører, De Danske Bilimportører, DI Transport, DTL - Danske Vognmænd, Foreningen af Vognimportører i Danmark, ITD og 3F Transportgruppen.





