- For lidt og for sent

ENHEDSLISTEN OM VLAK-REGERINGENS NYE KLIMAKOMMISSION:

Torsdag 28. februar 2019 kl: 11:56

Af: Redaktionen Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested konkluderer, at det forventeligt må være ensbetydende med, at Danmark i 2050 - om 31 år - har en transportsektor, og i særlig grad en persontransport, der ikke bruger fossile brændstoffer. Enhedslistens lancerede i uge 7 i år partiets klimaplan, der blandt andet mere end halverer transportens klimabelastning over det næste årti.

Henning Hyllested mener, at VLAK-Regeringen spilder endnu et par år, da klimakommissionen skal levere sin første delrapport ved udgangen af 2019 og sin endelige rapport ved udgangen af 2020. Ført derefter - i 2020 eller i 2021 - lægger VLAK-Regeringen op til at tage stilling til de samlede tiltag i 2020 eller 2021.





- Det her rykker simpelthen for lidt. Regeringen har spildt fire år med at sidde på hænderne. Nu skal der åbenbart gå to år mere, end der sker noget. Bevares, det er dygtige folk, regeringen har udpeget til sin kommission, men vi kan ikke bare sidde med hænderne i skødet. Det er klimaforandringerne for fremskredne til, siger Henning Hyllested og fortsætter:





- Kommissoriet for klimakommissionen er ret ukonkret. Regeringens egen målsætning om 1 million elbiler i 2030 står end ikke nævnt, ligesom der heller ikke indgår klimamål/reduktionsmål i kommissoriet. I Enhedslistens klimaudspil har vi vist, at det er muligt at omstille til 1,3 millioner rene elbiler og reducere transportens klimabelastning på bare et årti. Vi har brug for høje ambitioner og politisk handlen - regeringen ønsker åbenbart ikke at levere nogle af delene.





Henning Hyllested konstaterer, at det efter hans opfattelse lader til, at det vigtigste for VLAK-Regeringen ikke så meget er klimaet, men hvordan finansieringen til den grønne omstilling i transportsektoren findes, når nu indtægterne fra biler og fossile brændstoffer forsvinder i takt med el- og brintbilers fremmarch.





- Her er regeringen velkommen til at bruge forslagene fra Enhedslistens klimaplan, som er fuldt gennemregnet og finansieret, siger Henning Hyllested.





Han peger på, at kommissoriet kun handler om personbiler, men at der også er en stor opgave omkring omstilling af den tunge transport og flytransporten, som kommissoriet ikke skal forholder sig til.





Enhedslisten har peget på udbygning af gastankningsinfrastrukturen for lastbiler, indtil el-lastbiler bliver almindelige, ligesom partiet foreslår at pålægge flytransport en klimaafgift pr. passager, der letter fra en dansk lufthavn. Disse dele af transportsektoren bør efter Enhedslisten mening indgå i kommissionens arbejde, hvis det med partiets formulering “…skal have nogen form for seriøsitet i forhold til en grøn omstilling af transportområdet”.















