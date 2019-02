Lastbilforhandler har forsynet forsyningsselskab med en ny hejseladsbil

Tirsdag 26. februar 2019 kl: 12:06

Af: Redaktionen Den nye to-akslede Scania er specificeret med fokus på ergonomi, fleksibilitet og sikkerhed ved containertransport under ofte meget trange forhold i Aalborgs bymidte.Den nye P 280’er er leveret med en fem-cylindret 9-liters dieselmotor, der er godkendt til kørsel på syntetisk HVO biodiesel produceret ved hydrogenbehandling af vegetabilske olier og/eller animalske fedtstoffer. Gearkassen er en seks-trins fuldautomatisk Allison-gearkasse, der gør kørslen mere glidende og komfortabel i byen takket være næsten umærkelige gearskift. Der til kommer et enkeltreduceret bagtøj med manuel differentialespærre.Hejseladsopbygningen består af et SAWO Multilift XR14S.43 kroghejs med 900 mm forskydelig krogarm, der er beregnet til containerlad fra 3,5 til 5 meters længde. Bilen er desuden udstyret med hydraulisk udskydelig bagkofanger, flere forskellige værktøjskasser og en række praktiske detaljer, der er med til at gøre bilen både effektiv og komfortabel at arbejde med.Den nye hejseladsbil har luftaffjedring på både for- og bagaksel samt såkaldt ”airdump”, så affjedringen på både for- og bagaksel kan sænkes på et øjeblik for at reducere indstigningshøjden til det i forvejen lave P-førerhus. Lavprofildæk på både for- og bagaksel bidrager yderligere til den lave køre- og indstigningshøjde. Bilens korte akselafstand på 4.350 mm giver sammen med et 52 grader styreudslag en beskeden venderadius.Bilen er leveret af lastbilsælger Christian Pedersen fra Stiholt’s afdeling i Aalborg.