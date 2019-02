Nye job går i vid udstrækning til mennesker i Danmark

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING KONSTATERER:

Torsdag 21. februar 2019 kl: 12:43

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Anders Borup Christensen, der er cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) glæder sig over, at den private sektor holder et højt niveau.- Med årets sidste måned lander vi på en stigning i beskæftigelsen på mere end 50.000 for 2018. Dermed overgår vi de foregående år, hvor tempoet i jobskabelsen allerede var historisk højt. Den overordnede fremgang stilner ganske vist af i december, men det skyldes mest faldet i det offentlige. Den private sektor holder det flotte tempo, siger han med henvisning til, at den private beskæftigelse steg med 2.100 i december i forhold til måneden før.- Opsvinget i det private viser sig derfor robust overfor vigende internationale nøgletal og større usikkerhed omkring de internationale konjunkturer, og det er glædeligt, siger han.Anders Borup Christensen hæfter sig desuden ved, at det nu i stigende grad er mennesker med bopæl i Danmark, der bærer opsvinget frem, mens det tidligere var den udenlandske arbejdskraft, der var motoren i beskæftigelsesfremgangen.- Det er først og fremmest danskerne selv, der nyder godt af jobfesten. I 2018 er 6 ud af 10 nye job gået til danskere. Det er i høj grad seniorerne, som forbliver i job i stedet for at trække sig tilbage på efterløn. Uden bidraget fra den ældre del af arbejdsstyrken var opsvinget i Danmark for længst bremset op, siger han.Anders Borup Christensen er dog bekymret for, om tempoet på arbejdsmarkedet kan fortsætte. Han peger på manglen på kvalificeret arbejdskraft som den største trussel mod fortsat fremgang på arbejdsmarkedet.- Udviklingen i 2018 betyder også, at virksomhedernes udfordringer med at finde kvalificerede medarbejdere til de ledige stillinger nu er skærpet markant. Mangel på arbejdskraft forbliver derfor - trods større usikkerhed om de internationale konjunkturer - fortsat den væsentligste hjemlige udfordring og barriere for at opsvinget kan fortsætte i de kommende år.