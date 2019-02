Ulovligt parkerede lastbiler har udløst 1.009 bøder

Torsdag 21. februar 2019 kl: 10:06

Af: Redaktionen Ifølge dr.dk, der henviser til tal fra Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet, blev er i sidste halvdel af 2018 udskrevet 85 bøder pr. måned.









Det markant større antal møder til en firedoblet pris i forhold til sidste år, bliver modtaget pænt hos transportminister Ole Birk Olsen (LA), der over for dr.dk peger på, at det vidner om, at den ulovlige parkering, der tidligere har fundet sted, ikke længere kan praktiseres.









- Det har jeg det sådan set fint med, da parkeringsreglerne skal overholdes, uanset hvor du parkerer dit køretøj, siger ministeren ifølge dr.dk.









Fra flere sider har der siden, der blev indført tidsbegrænset parkering på motorvejsrastepladserne, været peget på, at der er for få rastepladser til rådighed, hvor lastbilchauffører kan holde ind for at holde pauser eller hvile.









Ole Birk Olsen gentager over for dr.dk, hvad han tidligere har sagt, at det ikke er Statens opgave at stille gratis parkeringsfaciliteter til rådighed, hvor lastbiler kan holde langtidsparkeret.









Han peger på, at det er en opgave, som transporterhvervet selv må løse. Ole Birk Olsen mener også, at de større bøder sammen med en mere strengere kontrol vil få flere til at overveje, om de skal finde andre steder at parkere for at undgå bøder for at holde over de tilladte 25 timer - og at det vil skabe mere plads på rastepladserne, så chauffører og vognmænd får lettere ved at finde plads til at holde de kortere pauser i løbet af dagen og de længere hvileperioder, der er lovpligtige hvert døgn.





