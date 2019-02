Kalundborg Taxa kører ind i Dantaxi 4x48

Onsdag 13. februar 2019 kl: 11:20

Nye takster

Om Kalundborg Taxa:

Kalundborg Taxa, der i dag råder over 11 taxier, blev grundlagt 1927. Formanden for bestyrelsen er Kim Grøn

Om Dantaxi 4x48 i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Med det nye samarbejde udfører Dantaxi 4x48 taxikørsel i følgende områder i Region Sjælland: Greve, Guldborgsund, Kalundborg, Korsør, Køge , Lejre, Roskilde, Skælskør, Slagelse og Vordingborg

Dantaxi 4x48’s vogne indgår i et omfattende samarbejde på tværs af Sjælland og Region Hovedstaden. Taxierne hjælper hinanden på kryds og tværs af de tidligere køreområder, og 1.200 taxi’er deltager i samarbejdet Dantaxi 4x48 er Danmarks største taxiselskab På landsplan er over 1.700 taxier tilsluttet selskabet, og selskabet udfører taxikørsel i over 60 kommuner

Selskabet står bag taxiapp’en MOOVE

Af: Redaktionen - Vi glæder os til at blive en del af et selskab med landsdækkende kørsel og en stor organisation, hvor der er dygtige og kompetente folk til at tage sig af de administrative fællesfunktioner og udvikling, siger formanden i Kalundborg Taxa, Kim Grøn.Han forklarer, at skiftet sker som en helt naturlig følge af et mangeårigt og godt samarbejde mellem Kalundborg Taxa og Dantaxi 4x48.- Det vil stadig være de samme lokale vogne og de samme chauffører som vores mange gode trofaste kunder møder, når de ringer efter en taxi, da der bevares en kontaktperson i Kalundborg som dagligt planlægger den faste kørsel, vagtplaner osv. og som samtidig fungerer som bindeled mellem Kalundborg og Hovedkontoret i Virum, sige rhan videre.Direktør i Dantaxi 4x48 Carsten Aastrup, der har stor erfaring i at samarbejde med taxivognmænd over hele landet peger på, at aftalen vil bevare og styrke taxidækningen i området.- Vi ser frem til at byde velkommen til alle vognmænd, chauffører og ikke mindst kunderne i Kalundborg, siger Carsten Aastrup.Telefonbetjeningen og faktureringen i Kalundborg Taxa er i de seneste seks år blevet varetaget af Randers Taxa. Nu flyttes betjeningen tilbage til Sjælland. Når borgerne i Kalundborg fremover ringer til det kendte nummer 59 51 51 51, er det personale i hos Dantaxi 4x48 i Virum, der svarer. De 11 vogne kobles på den landsdækkende taxi-app MOOVE, så taxien kan bestilles til fast lav pris via en smart telefon og uden om en eventuel telefonkø.Med overgangen til Dantaxi 4x48 kommer taxierne i Kalundborg til at køre efter samme takster som Dantaxi 4x48’s øvrige vogne på Sjælland. Takststrukturen følger Trafikstyrelsens regler, og det betyder, at taxituren fremover skal beregnes ud fra en starttakst, kilometertakst og en minuttakst. Nogle ture bliver lidt billigere - andre lidt dyrere.