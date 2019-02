Transportorganisation opfordrer til fokus på transportområdet

DISRUPTION - UKENDTE FORSTYRRELSER:

Mandag 11. februar 2019 kl: 10:55

Af: Redaktionen - Disruptionrådet er en ny og konstruktiv måde at finde løsninger på tidens udfordringer, hvor man samarbejder på tværs af faglige og politiske skel. Det er både nyskabende og effektivt, og det er der brug for, hvis vi skal være på forkant med de muligheder og udfordringer, som kommer, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.Disruptionrådets opgave er at forberede Danmark til fremtiden, så virksomheder, myndigheder, enkeltpersoner med mere kan gribe de muligheder, som digitaliseringen og globaliseringen giver, og samtidig sikre, at ingen bliver hægtet af. Det er der stor interesse for i transport- og logistikerhvervet, som står med en særlig udfordring.- Transportbranchen er en af de brancher, hvor nye teknologier og en mere automatiseret virkelighed bestående af selvkørende enheder, lagerrobotter og meget andet vil komme til at gribe dramatisk ind i arbejdsgangen. Det giver nye muligheder, men det skaber også usikkerhed omkring fremtiden. Vi håber, at Disruptionrådet i sit fremtidige arbejde vil stille skarpt på transportbranchen, for det bliver der brug for, og vi stiller os meget gerne til rådighed i den proces, siger Carina Christensen.VLAK-Regeringens og Disruptionrådets afsluttende rapport indeholder en liste med pejlemærker for fremtidens Danmark, og den rummer i alt 15 punkter med fokus på blandt andet uddannelse, forskning, konkurrencevilkår, digital omstilling, international rekruttering og meget mere.Interesserede kan læse mere