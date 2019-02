- Endnu et milliardunderskud i PostNord bør få politikerne til at genoverveje selskabets fremtid

TRANSPORTORGANISATION OM POSTUNDERSKUD:

Fredag 1. februar 2019 kl: 15:02

Af: Redaktionen - Mens den danske og den svenske stat skovler penge ind i den ene ende af PostNord, fosser de ud af kassen i den anden ende. PostNord formår simpelthen ikke at drive en rentabel forretning, og det er omsonst at blive ved med at hælde skattekroner i selskabet. En lignende situation ville være utænkelig på det private marked, og derfor vil vi gerne bede politikerne om at tænke sig grundigt om og i stedet arbejde for en hurtig afvikling af PostNord, siger Carina Christensen, administrerende direktør i ITD.ITD peger på, at dele af PostNords forretning befinder sig i direkte konkurrence med private transport- og logistikvirksomheder, og derfor er ITD som organsiation optaget af at sikre, at de private aktører på transport- og logistikmarkedet ikke udsættes for unfair konkurrence af det statsstøttede selskab.- I ITD vil vi ikke acceptere, at der bruges statsstøtte på at holde PostNord kunstigt i live. Selskabet befinder sig i direkte konkurrence med de private transport- og logistikvirksomheder, som vi repræsenterer, og de kan berette, hvordan PostNord dumper priserne på markedet for pakker- og stykgods. Det sker for virksomhedernes egne indbetalte skattekroner, og det vil vi naturligvis have stoppet, hvorfor vi i øjeblikket kører en statsstøttesag ved EU-Domstolen, siger Carina Christensen.

I denne uge meldte PostNord ud, at koncernen i løbet af 2019 vil åbne 500 nye steder rundt om i landet, hvor man kan hente og sende pakker. I udmeldingen fra PostNord lød det, at man vil ruste sig i den hårde kamp om pakkerne fra nethandlen.







- De danske vognmænd har intet som helst imod fair og lige konkurrence, men det er hverken fair eller lige at konkurrere mod en statsejet mastodont, der det ene år efter det andet får lov til at køre med milliardunderskud - for skatteydernes penge, siger Carina Christensen.





