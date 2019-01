Politikerne må evaluere og justere 25-timers parkeringen nu

Torsdag 31. januar 2019 kl: 07:00

Af: Redaktionen ITD fremfører, at ordningen med 25-timers tidsbegrænsning for parkering på de statslige rastepladser i juli sidste år har skabt store udfordringer for chauffører og vognmænd.Det skyldes dels den generelle mangel på rastepladskapacitet og dels den uventede følgevirkning i forbindelse med indførelsen af begrænsningen, hvor myndighederne har valgt at kontrollere, om køretøjerne parkerer i de opmærkede båse.ITD peger på, at mange chauffører og vognmænd rammes af høje bøder på grund af mangel på rastepladser, hvilket får ITD, der var i mod den politiske beslutning om at indføre tidsbegrænset lastbilparkering på de statslige rastepladser.



- Hver dag tikker der bøder ind til chauffører og vognmænd, der har brug for at holde deres lovpligtige hvil og derfor kører ind på rastepladserne, og hvor der så ikke er plads til dem. Det ender så blandt andet med bøder, fordi håndhævelsen af de nye regler ikke levner plads til at udnytte rastepladserne optimalt. Der er brug for politisk handling her og nu, for bestemmelsen fungerer ikke i praksis. Situationen er fuldstændig uholdbar, og ministeren bør derfor snarest muligt indkalde alle relevante aktører til en fælles evaluering, så der kan rettes op på situationen, siger chef for ITD’s politisk afdeling, Jørn-Henrik Carstens.





For ITD er der ikke tvivl om, at svaret på problematikken i det lange løb er flere rastepladser. Her og nu er der dog brug for, at der udnyttelsen af parkeringsarealerne hurtigst muligt optimeres med flere opmærkede både.





- Der er hårdt brug for flere rastepladser og behovet for udvidelser og forbedringer af rastepladerne bliver kun større. Mens vi venter på den optimale løsning må politikerne dog handle hurtigt og give branchen mulighed for at udnytte de ledige arealer på rastepladserne i det omfang, det er muligt og trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt, siger Jørn-Henrik Carstens.





