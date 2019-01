Flydedokken flyder igen i Hirtshals

Onsdag 30. januar 2019 kl: 12:02

Af: Redaktionen Grunden til, at flydedokken er blevet renoveret er, at den kæntrede i efteråret. Samtidig med, at flydedokken er blevet renoveret, er flydedokkens markante tag blevet fjernet. Det betyder, at dokkens løftekapacitet er forøget med 800 ton, så dokken nu kan tage tonnage på 3.100 ton.Ved at fjerne det omkring 30 år gamle tag, er der nu principielt ingen højdebegrænsninger i dokken, og dermed kan Hirtshals Yard nu bevæge sig ind på markeder med større skibe.I forbindelse med den første dokning efter renoveringen ser direktør ved Hirtshals Yard, Rasmus Brohus, fremad:- Vi har været igennem en hård periode for både virksomhed og medarbejdere, men vi er nu på sporet igen og ser fremad med nye rammer og en stærkere organisation. Vi har naturligvis hele tiden været på markedet, og nu kan vi igen levere reparationer og ombygninger i fuldt omfang.I forbindelse med renoveringen af flydedokken og genopstart af aktiviteterne har Hirtshals Yard fået nye stærke hovedaktionærer i virksomheden, som lægger nye perspektiver for fremtiden. Hirtshals Yard’s nye aktionærer tilfører virksomheden nye kompetencer, der vil styrke virksomhedens daglige drift samt de strategiske perspektiver for udvikling af aktiviteterne. Tilsvarende vil de kompetencer, der nu er tilført virksomheden, skærpe virksomhedens profil og dermed sikre, at Hirtshals Yard kan levere samme høje kvalitet som hidtil og samtidig være konkurrencedygtig i en endnu højere grad end tidligere.- Vi er fuldt ud klar over Hirtshals Yard’s rolle som en bærende kraft inden for servicering af skibe og samtidig som grundlag for et stort antal arbejdspladser i Hirtshals. Vi skal derfor hurtigst muligt op på fuld højde med det marked for skibsreparationer, renoveringer og ombygninger, som vores kompetencefelter og rammer nu kan dække, siger Rasmus Brohus.Det synlige bevis på, at Hirtshals fortsat rummer en stærk servicesektor inden for den maritime sektor, er dokningen af »Franklin« her januar. I fortsættelse af den første dokning har Hirtshals Yard de næste opgaver i ordrebogen og vil nu styrke arbejdet med at tilbyde servicering af de skibe, der svarer til værftets nye rammer.