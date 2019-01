Konferenceprogrammet for Grøn Transport er lagt frem

Onsdag 30. januar 2019 kl: 09:50



Interesserede kan se programmet og tilmelde sig her:





Af: Redaktionen Både folketingets politikere, kommuner, private transportører og energiselskaber står over for vanskelige beslutninger, når de skal investere i såvel køretøjer som energiinfrastruktur.Derfor sætter transportmessen Transport 2019 i Messecenter Herning fokus på bæredygtige drivmidler med konferencen og udstillingen Grøn Transport. På konferencen, der med et bredt program med mange forskellige emner, løber over to dage kan interesserede få et overblik over både aktuelle muligheder, og hvad fremtiden byder på inden for udviklingen af grønne drivmidler, infrastruktur og køretøjer, primært inden for kollektiv trafik, affaldskørsel og citydistribuering.