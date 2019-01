DI Transport hilser nyt udspil fra VLAK-Regeringen velkomment

Torsdag 24. januar 2019 kl: 10:25

Udviklingsplan for Hovedstaden:

Hovedstadsudspillet indeholder tre initiativer til at styrke Københavns Lufthavn som internationalt trafikknudepunkt - en udvidelse af togstationen ved Københavns Lufthavn, bedre rammevilkår for arealanvendelse ved og omkring lufthavnen og tiltrækning af nye ruter til Københavns Lufthavn. DI Transport hilser initiativerne til at styrke Københavns Lufthavn og den internationale tilgængelighed til hovedstadsområdet velkommen og mener, at initiativerne udgør en helt afgørende del af regeringens hovedstadsudspil, da lufthavnen er et af de vigtigste strategiske transportknudepunkter for både hovedstadsregionen og resten af landet. Initiativerne er i øvrigt helt på linje med regeringens luftfartsstrategi og DI’s ønsker i den forbindelse

Udspillet lægger op til at iværksætte tiltag - jævnfør klima- og luftudspillet fra oktober 2018 - som skal bidrage til at nedsætte støj- og luft­forureningen i hovedstaden. Regeringen vil stramme reglerne om miljøzoner for lastbiler, busser og varebiler. DI Transport mener, at forslaget er godt balanceret mellem de sundhedsmæssige hensyn bag opdateringen og hensynet til mobiliteten

Ligeledes lægges der op til bedre forhold for grønne taxier, samt at sikre en trinvis grøn omstilling af busdriften. DI Transport støtter en grøn omstilling af taxikørsel, der understøtter en velfungerende og effektiv taxibetjening. DI Transport er positive overfor for en grøn omstilling af busdriften, hvor det offentlige gennem udbud stiller øgede krav til den kollektive busdrift, men bemærker også, at det ikke må føre til mindre kollektiv trafikbetjening

DI kan støtte op om en etablering af en østlig ringvej i relation til Lynetteholmen og i sammenhæng med en udbygning af metrosystemet samme sted. DI bemærker hertil, at det vil være afgørende for udviklingen af København, at de indre bydele og andre strækninger aflastes for biltrafik som følge af ringvejsforbindelsen

DI kan støtte op om en indsats for begrænsning af trængsel ved trafikstyring og samordning af trafiksignaler, men vil understrege, at det ikke må ske på bekostning af fremkommeligheden for cykeltrafikken, som er afgørende for mobiliteten i hovedstadsområdet. DI opfordrer derfor også til, at trængsel og fremkommelighed for cykeltrafikken beregnes og vægtes på niveau med den øvrige vejtrafik

DI er enig i potentialet ved en ændret organisering i den kollektive trafik ved skabelsen af HOT. DI mener den nuværende organisering gør, at systemet er for uigennemskuelig for brugerne. Det er vigtigt for DI, at HOT understøtter, at flere får interesse i og har mulighed for at tage den kollektive trafik, da det kan mindske trængslen på vejene der koster virksomheder og samfundet dyrt. Vi opfordrer til, at der ved udformningen lægges afgørende vægt på fokus på kunderne ,og at der gives plads til kommercielle incitamenter

Regeringen vil som forsøgsordning åbne mulighed for at bygge større publikumsintensivt byggeri i forbindelse med udvalgte standsnings­steder for op til tre udvalgte fremtidige BRT-linjer. DI bemærker hertil, at det er afgørende for virksomhederne, at der træffes langsigtede og robuste løsninger i for hold til en trafikal betjening. En forsøgsordning vurderes i det lys at være en løsning som ikke er fremtidssikret og som derfor kan afskrække potentielle virksomheder fra at lokalisere sig det pågældende sted. En permanent løsning vil derfor være at foretrække

Fingerplanrevisionen:

DI Transport hilser initiativet i planen om, at der udenfor det centrale hovedstadsområde skal være større frihed til at opføre nyt, større erhvervsbyggeri, velkomment. DI mener, at stationsnært byggeri vil give bedre muligheder for udvikling i hele hovedstadsområdet, og at det supplerer planerne for udvikling i de mere centrale byområder i form af Lynetteholmen i København og Holmene i Avedøre

Planrevisonen lægger op til, at opdelingen mellem knudepunktsstationer og ikke-knudepunktstationer afskaffes. Fremadrettet vil der således generelt være ens byggemuligheder til større byggeri med mange daglige brugere, for eksempel stort kontorbyggeri, ved alle stationer uanset antallet af afgange. Dette gælder for S-banerne, Vestbanen, Øresundsbanen, Metroen og den kommende letbane i Ring 3. DI bemærker hertil, at det er afgørende med god kollektiv betjening til erhvervsbyggeri og erhvervsområder, og at det allerede nu bør overvejes, hvordan der sikres en bedre togbetjening af de ikke-knudepunktstationer som bebygges, således de mange potentielle brugere får et godt alternativ

En anden ændring som led i planrevisionen er, at det stationsnære kerneområde udvides fra 600 meter til 1.000 meter ved følgende stationer: Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Roskilde, Køge og Høje Taastrup. DI støtter, at der sker en styrkelse af disse stationer og bemærker hertil, at det er afgørende, at kommende erhvervsbyggerier indtænkes som integrerede dele i byområderne, så brugen af den kollektive trafik bliver så attraktiv som mulig for de kommende medarbejdere

