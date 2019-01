Terminalflytning gavende det lokale miljø

Torsdag 17. januar 2019 kl: 16:35

Af: Redaktionen Ud over en mere effektiv håndtering af lastbiltrailere og containere har flytningen også betydet, at luften i det centrale Göteborg er blevet renere og lastbiltrafikken er blevet mindre. Ifølge Göteborgs Hamn slipper over 100 lastbiler i døgnet for at køre ind i det centrale Göteborg for at aflevere eller hente containere eller lastbiltrailere.





I løbet af 2018 er baneforbindelse til terminalen blevet udbygget, så der er dobbeltspor, hvilket øger kapaciteten. Ud over indenrigstog har terminalen også internationale togforbindelser til og fra Europa.





















