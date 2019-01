Transportkoncern genoptager banetransport - men en anden type vogne

Tirsdag 15. januar 2019 kl: 09:29

Af: Redaktionen Ifølge TV2 er de vogne, som DB Cargo har taget i brug af en anden type, der har fire låsepunkter.









I sidste uge forbød Trafikstyrelsen togoperatører at bruge lommevogne af samme type, som den, der mistede sin last onsdag 2. januar.









Efter forbudet har to togoperatører dokumenteret, at de lever op til en række skærpede krav til sikkerhed, så de har fået lov til at genoptage brugen af lommevogne lastet med lastbiltrailere.









DB Cargo har ifølge TV2 ikke aktuelle planer om at bede Trafikstyrelsen om at få tilladelse til at genoptage brugen af lommevogne.

















