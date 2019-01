Norsk rederi har sat ro/ro-skib ind mellem Norge og Tyskland

Mandag 14. januar 2019 kl: 12:07

Om M/S Color Carrier:

Color Carrier er bygget ved Fosen Yard i 1998

Lanemeter: 1.775 meter

Isklasse: 1A Super

Servicefart: 20 knop

For godt to år siden fik skibet installeret scrubbere til røgrensning

Skibet vil også blive ombygget til at kunne benytte eksisterende anlæg for landstrøm ved Color Line-terminalen i Oslo og ved tilsvarende anlæg i Kiel, når det bliver færdigt

Af: Redaktionen Med det nyindkøbte ro/ro-skib, der er blevet navngivet M/S Color Carrier, på forbindelse fordobler Color Line fragtkapaciteten i forhold til tidligere, hvor rederiet sejlede med ro/pax-færger mellem Kiel og Oslo. Fremover er kapaciteten hos Color Line oppe på 80.000 årlige trailere på forbindelsen. 80.000 lastbiltrailere svarer til en sammenhængede kæde af trailere fra Oslo til Tromsø.- Satsningen er et vigtig bidrag for at styrke den miljøvenlige søvej, som repræsenterer godsets kollektive løsning, siger koncernchef i Color Line, Trond Kleivdal.Med satsningen på M/S Color Carrier, som øger antallet af færgeafgange på ruten til 80 hver måned, vil Color Line rendyrke ro/ro-transport som et nyt aktivitetsområde. Det nye skib på ruten vil sejle seks gange ugentligt.Trond Kleivdal peger på, at flytningen af gods fra vej til skib er et vigtigt skridt mod en reduktion af CO2-udslip fra transportsektoren.En samarbejdsaftale med tyske Kombiverkehr bidrager til at fragten kan sendes miljøvenligt og effektivt videre fra havnen i Kiel med jernbane til og fra storbyer i Europa.