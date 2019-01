Politiet skrev bøder ud til fotograferende bilister

Torsdag 3. januar 2019 kl: 11:57

Af: Jesper Christensen Politiet havde på baggrund af tidligere ulykkessituationer forberedt sig på at skulle gribe ind over for bilister, der var mere opmærksomme på at betjene deres telefoner end på at betjene deres køretøj.









Politiet oplyste onsdag eftermiddag, at 40 bilister havde fået en bøde for at bruge deres mobiltelefoner til at tage billeder af ulykkesstedet.









En stor del af de bilister, der passerede forbi ulykkesstedet, satte farten ned, hvilket betød, at der opstod kiggekører, som fik trafikken ti at gå i stå. Politiet lukkede af den grund Storebæltsbroen i en periode for at få køen opløst.

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.