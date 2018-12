Grønland får sin første Scania af den nye generation

Torsdag 20. december 2018 kl: 11:15

Af: Redaktionen Kunden er Polaroil, som hører under KNI A/S i Grønland - KNI er en forkortelse af Kalaallit Niuerfiat, som oversat til dansk betyder Grønlands Handel.Den nye P 360 er en såkaldt XT-model, hvor der er fokus på maksimal robusthed. XT-modellen kan blandt andet kendes på en særlig hårdfør front med stålkofanger, beskyttede forlygter, særlig kølergrill, ekstra hårdføre sidespejle og højere frigang.Polaroils nye P 360 er desuden udrustet med navreduktion samt stålfjedre på både for- og bagaksel med henblik på maksimal driftssikkerhed og minimal vedligeholdelse.Bilen er opbygget med en ca. 6.500-liters tank fra VM Tarm. Tanken er opdelt i to rum og udrustet med pumpeudstyr fra Alfons Haar. Udstyret drives via kardan fra et kraftudtag på gearkassen. Både chassis og tank er ADR-godkendt til transport af forskellige typer olieprodukter, der pumpes af bilen gennem en 30-meter slangerulle.







Bilen blev i sidste måned sendt med skib fra Aalborg til Umanak, hvor den skal køre i temperaturer fra +25 til -45 grader celcius. Opbygning, klargøring og levering var timet efter netop denne skibsafgang, der var årets sidste. Næste afgang bliver først til næste forår, da Umanak er afskåret fra skibsanløb i en del af vinterhalvåret på grund af is.







Det er lastbilsælger Christian Pedersen fra Stiholt i Aalborg, der har ansvaret for salget af nye Scania i Grønland. Han har tidligere i år leveret en tre-akslet P 360 B6x6 tankbil fra Scania’s tidligere lastbilgeneration til Polaroil, og til foråret forventer han at skulle levere mindst fire nye Scania til to forskellige kunder i Grønland.



