Minister vil forbedre punktligheden på Kystbanen

Tirsdag 12. juni 2018 kl: 12:42

Af: Redaktionen Analysearbejdet skal blandt andet undersøge fordelene ved at lade Kystbanen køre som et lukket system mellem Helsingør og København. Det vil betyde, at man vil skulle skifte i København for at opnå forbindelse til andre destinationer, men til gengæld vil Kystbanens punktlighed blive væsentligt mere stabil.- DSB og Banedanmark skal naturligvis gøre deres arbejde bedst muligt. Men uanset, hvor godt de gør det, så vil Kystbanen stadig have strukturelle udfordringer med mange tog i forhold til skinnekapaciteten, og tog der kommer fra Sverige og fra lufthavnen med de forsinkelser, som opstår der. De forhold bliver vi nødt til også at se på, siger Ole Birk Olesen og fortsætter:- Jeg er derfor glad for, at borgmestrene og regionsrådsformanden bakker op om, at vi får sat gang i en analyse, der skal sikre en langt bedre togbetjening for de pendlere, der hver dag skal frem og tilbage til og fra arbejde.Initiativet kommer som opfølgning på de markante forsinkelser og aflysninger, der siden maj i år dagligt har været på Kystbanen.Der er sket et fald i kundepunktligheden, som er den punktlighed, passagererne rent faktisk oplever, fra 87,7 procent i januar til 65,4 pct. i maj. Dertil kommer at kundepunktligheden i juni frem til 6. juni ligger på 52,8 procent.- Jeg er tilfreds med, at ministeren har taget Kystbanens udfordringer seriøst, og at vi nu igangsætter en analyse af, hvordan vi får den bedst mulige kapacitet og punktlighed, så Kystbanen bliver et moderne og relevant tilbud for endnu flere passagerer, siger Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm Kommune.Ministeren mindede desuden borgmestrene om, at uanset analysens resultater, så er sammenkoblingen med Øresundstrafikken ét af problemerne for stabiliteten på Kystbanen. Det har den konsekvens, at forsinkelser på det svenske jernbanenet forplanter sig langs Kystbanen.Fra politisk side har VLAK-Regeringen sammen med Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti i december 2017 besluttet, at Øresundstrafikken skal adskilles fra Kystbanen.- Denne vigtige ændring af set-up'et for trafikken på Kystbanen vil bidrage til en langsigtet forbedring af punktligheden, påpeger Ole Birk Olesen.På mødet deltog Thomas Lykke Pedersen (S) fra Fredensborg Kommune, Morten Slotved (K) fra Hørsholm Kommune, Jens Ive (V) fra Rudersdal Kommune, Sofia Osmani (K) fra Lyngby Taarbæk Kommune, Hans Toft (K) fra Gentofte Kommune og Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).