Lokalbanernes ansatte har afvist overenskomstresultatet

Tirsdag 5. juni 2018 kl: 06:40

Af: Redaktionen Konflikten handler om arbejdstidsregler. KL (Kommunernes Landsforening) og Dansk Jernbaneforbund har allerede aftalt at forhandle på torsdag.- Vi møder i KL torsdag med en klar forventning om at finde en aftale. Men det kræver, at vi kan finde hinanden. Ellers er konflikten jo desværre en realitet fra midnat den 11. juni, siger forbundsformand Henrik Horup, der glæder sig over, at stemmeprocenten kom op på 79 procent, hvilket er betydeligt højere end ved afstemningen om overenskomsten i 2015.- Jeg glæder mig over den markante stigning i interessen for at stemme. Det er sundt og godt for demokratiet. Nej’et er entydigt, men vi ønsker ikke konflikt og derfor ser vi frem til de kommende forhandlinger, siger Henrik Horup.Fakta om afstemningen:De afgivne stemmer fordeler sig som følger:Ja-stemmer: 33Nej-stemmer: 230Blanke stemmer: 6Der er afgivet 269 stemmer af 342 mulige.Stemmeprocenten blev på 79 procentAf de afgivne stemmer har 85,5 % stemt nejLokalbanerne hører overenskomstmæssigt til det kommunale område i Forhandlingsfællesskabet.Der stemmes indenfor hver overenskomst. Der for betyder nej’et, at en konflikt kan træde i kraft i Nordjyske Jernbaner A/S og Lokaltog A/S fra 11. juni ved døgnets begyndelse.