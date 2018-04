Stærkt samarbejde sikrer busmesse de næste fire år

Fredag 6. april 2018 kl: 11:00

Af: Redaktionen Siden Busmessen blev afholdt første gang i 2015 har samarbejdet mellem MCH Messecenter Herning og Danske Busvognmænd været stærkt. Det har parterne nu understreget ved at indgå en aftale om afholdelse af den årlige busmesse frem til 2022.





Administrerende direktør i Dansk Busvognmænd, Michael Nielsen, projektleder i MCH A/S, Nikolaj Jørgensen, og landsformand for Danske Busvognmænd, John Bergholdt har skrevet under på en fireårig aftale for Busmessen.











- MCH og Danske Busvognmænd har gennem de seneste år opbygget en god tradition omkring Busmessen. Med den nye aftale kommer vi i fællesskab til at styrke profilen til gavn for udstillere, busvognmænd og andre besøgende. Jeg ser derfor frem til at fortsætte og styrke det gode samarbejde med MCH og udstillerne i årene, der kommer, siger administrerende direktør for Danske Busvognmænd, Michael Nielsen.





Hos MCH Messecenter Herning sætter man stor pris på samarbejdet med Danske Busvognmænd og på den brede opbakning, som gør, at der fortsat kan skabes et værdifuldt mødested for alle i busbranchen.













Fakta

Busmessen arrangeres af MCH Messecenter Herning og Danske Busvognmænd

Seneste messe blev afholdt i Billund ved Hotel LEGOLAND i dagene 16.-17. marts 2018

Messen gennemføres næste gang 21.-23. marts 2019 i MCH Messecenter Herning i forbindelse med Transport 2019























- Vi ser frem til, at vi også i de kommende år får mulighed for at samle branchen til en årlig begivenhed i samarbejde med Danske Busvognmænd og de mange udstillere, som bakker op om messen. Vi bliver generelt mødt med positive tilkendegivelser om messen, og til den netop afholdte messe i Billund havde vi det højeste antal udstillere nogensinde, fortæller projektleder Nikolaj Jørgensen, MCH.

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.