Lastbilchauffør blev sigtet efter dødsulykke i Randers

Fredag 14. august 2026 kl: 12:12

Østjyllands Politi sendte flere patruljer til stedet sammen med brandvæsnet og en ambulance, men den 15-årige cyklists liv stod ikke til at redde. Politiet oplyser, at den 15-årige piges pårørende er blev underrettet.









I forbindelse med ulykken tilkaldte politiet en bilinspektør med henblik på at få foretaget yderligere undersøgelser af episoden.









Østjyllands Politi oplyser videre, at flere vidner er blevet afhørt, og at personer, som var blevet påvirket af ulykken, er blevet tilbudt offerrådgivning.









Lastbilchaufføren - en 61-årig mand - var ifølge Østjyllands Politi hverken påvirket af alkohol eller narko. Han er i forbindelse med ulykken blevet sigtet for ikke at overholde sin vigepligt og for uagtsomt manddrab.





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