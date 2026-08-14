Tysk lastbilproducent har særligt off-road-køretøj med på svensk messe

Fredag 14. august 2026 kl: 11:24

Af: Jesper Christensen Mercedes-Benz' off-road-lastbil, Zetros, får svensk messepremiere på Elmia Lastbil, der åbner i Jönköping i næste uge. (Foto: Mercedes-Benz)

Mercedes-Benz satser på el-drevne lastbiler fortsætter, hvor den store elektriske nyhed i år er, at anlægsbilen Arocs er kommet i en el-drevet udgave - eArocs 400 8x4. Lastbilen kommer indledningsvis som 8x4 og kan fås både som chassis og med fabrikmonteret betonblander eller dumperkasse. I modsætning til eActros har den ikke batterierne i chassiset, men monteret i højden bag kabinen for at øge frihøjden. De to drivaksler drives med kardantræk fra en central motor.









Mercedes-Benz eActros 600, der kom sidste år, har markeret sig med lavt energiforbrug, lang rækkevidde og batterier, der er helt fri for både nikkel og kobolt. På Lemia Lastbil viser Mercedes-Benz modellen i en længe ventet 6x2 trækkerversion. Som noget nyt siden foråret er, at eActros 600 nu kan leveres med op til 64 tons vogntogsvægt.









En anden nyhed er Mercedes-benz Zetros 6x6, der er en lastbil til de mest krævende off-road-opgaver - eksempelvis i militæret eller i mineindustrien. Zetros har en vadedybde på 80 cm, en totalvægt på 80 ton, kan kan klare stigninger på 60 procent og har angrebsvinkler på over 35 grader både foran og bagpå.









Ud over ovennævnte kan man se en Actros Tridem og en fire-akslet Actros.





Mercedes-Benz eArocs 400 8x4 er med på Elmie Lastbil i Jönköping. (Foto: Mercedes-Benz)

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