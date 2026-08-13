Mejerikoncern efterlyser mælkekasser

Torsdag 13. august 2026 kl: 13:56

(Illustration: Arla)

De mange mælkekasser, der hvert år forvinder, får Arla til at opfordre landets institutioner til at finde og returnere kasserne - med chancen for at vinde et gårdbesøg som ekstra motivation. Her vil børnene komme tæt på livet på en moderne gård.









Indsatsen er en del af Arlas mælkekasseindsamling, der løber i hele 2026. For hver mælkekasse, der kommer retur, går fem kroner til Arla Fonden, der arbejder for børn og unges maddannelse.









- Vi ved, at mange af vores mælkekasser med tiden har fundet nye hjem på legepladser og i redskabsrum. Nu håber vi, at institutionerne vil hjælpe os med at få dem tilbage, så de kan komme i brug til det, de er lavet til - nemlig transport af mælk, siger Henrik Lilballe Hansen, der er landedirektør for Arla Danmark.









En konkurrence med plads til mange lodder

Arla producerer hvert år op mod 270.000 nye mælkekasser som erstatning for de kasser, der forsvinder fra kredsløbet. Det medfører en unødvendig klimabelastning, da kasserne er designet til at blive genbrugt igen og igen gennem mange år.









Samtidig er mælkekasser ikke udviklet som legeredskaber og er derfor ikke sikkerhedsgodkendt til formålet. Mange danske børn har gennem årene bygget huler, forhindringsbaner og balancebaner med Arlas karakteristiske mælkekasser, men selv om de er robuste, er det ifølge Arla en dårlig ide.









Institutioner med mælkekasser på hylderne kan enten sende mælkekasserne retur med deres grossistlevering, aflevere dem i en lokal dagligvarebutik eller få en medarbejder eller forælder til at aflevere dem på genbrugspladsen.









Når kasserne er afleveret, kan institutionen registrere antallet på Arla's hjemmeside. Det skal ske senest 13. september 2026. Når det er gjort, er institutionen med i konkurrencen om et gårdbesøg på en Arla-gård.









- Vi håber, at institutionerne vil se det som en sjov fælles opgave her efter sommerferien. Jo flere kasser vi får hjem, desto færre nye skal vi producere. Det er godt for både klimaet og sikkerheden i institutionerne, siger Henrik Lilballe Hansen.









Sådan deltager institutionerne:

Gennemgå legepladser, skure, kældre og depoter for mælkekasser

Aflever kasserne via grossistlevering, i en dagligvarebutik eller på genbrugspladsen

Registrer antallet af afleverede kasser på Arlas hjemmeside

Hver deltagende institution er med i konkurrencen om et gårdbesøg









Fakta om Arlas mælkekasser:

Arla producerer hvert år op mod 270.000 nye mælkekasser som erstatning for forsvundne kasser

En mælkekasse kan have en levetid på op til 20 år

Mælkekasser er designet til distribution af mejeriprodukter og ikke som legetøj

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.