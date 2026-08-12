Lastbilforhandler kommer med bud på fremtiden

Onsdag 12. august 2026 kl: 13:43

- Det er hos Scania i Ishøj, og vi holder det her, fordi branchen er i en rivende og konstant udvikling. Der sker meget, så derfor vil vi med den her dag skabe et sted, hvor vi alle, det være sig transportvirksomheder, chauffører, samarbejdspartnere med mere, siger, siger Mohammed Taybi, der er afdelingschef hos Scania Ishøj og en af kræfterne bag transport-eventet.









- Alle der har en berøring med eller interesse i transport, kan mødes og have en dialog om det, der rører sig, siger han videre.









Arrangementet, der finder sted lørdag 12. september mellem klokken 10 og 17 hos Scania på Industribuen i Ishøj, er gratis at deltage i.









Udover at vise masser af lastbiler frem, både dem der kører på diesel, og dem der kører på el, vil der også være mulighed at prøvekøre el-lastbiler, se en veteran-udstilling og mulighed for at få en snak med udstillende Scania-samarbejdspartnere - blandt andre HMF, TJ Bjergning og UnoX.









- Vi håber først og fremmest, at gæsterne får ny viden, bliver inspireret af os og hinanden og får nogle gode ideer, de kan tage med herfra. Vi vil gerne være den platform, som sådan et arrangement kan stå på, og vi glæder os til at se rigtig mange mennesker hos Scania, siger Mohammed Taybi.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.