Vognmand i Toftlund er gået konkurs

Mandag 6. oktober 2025 kl: 11:11

Statstidende skriver videre, at advokat Per Buttenschøn, der har adresse på Hack Kampmanns Plads i Aarhus, er udpeget som kurator.









Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.









Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 26. september.









Et opslag i CVR-registeret viser, at BE Trucking ApS med CVR-nummer 33571763, der blev etableret i 9. marts 2011, kom ud af 2024 med et resultat før skat på minus 27.755 kroner mod plus 131.806 kroner året før.









Efter skat var de tilsvarende tal minus 24.210 kroner og plus 98.401 kroner.









Egenkapitalen var opgjort til 834.193 kroner pr. 31. december 2024, mens de samlede aktiver var på 4.079.748 kroner.









BE Trucking ApS trådte i likvidation 10. september.









