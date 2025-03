Brugte busser brændte i Hammelev

Onsdag 5. marts 2025 kl: 10:35





Forskellige medier nævner, at der var brand i op mod 60 busser.



Det er virksomheden VBI Group i Christiansfeld, der råder over pladsen og bruge den til opmagasinering af brugte busser, der har udtjent deres formål i Danmark og skal afsættes i andre lande, hvor de kan få endnu en periode som transportgrundlag, når mennesker skal fra A til B.







Af: Redaktionen Politiet oplyste tirsdag aften, at 30-40 brugte busser brændte, og at branden kunne være påsat. Politiet har også oplyst, at der var brand på samme plads for en uge siden. Den gang fandt man et hul i hegnet ind til pladsen.