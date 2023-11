CO2-emissionsklasser har stor betydning for kilometerprisen

VEJAFGIFT I TYSKLAND:

Fredag 24. november 2023 kl: 12:52

Af: Redaktionen (Illustration: Scania)Konkret betyder det, at alle køretøjer der kører på de tyske veje med en teknisk tilladt totalvægt på 7,5 tons eller mere - ud over den eksisterende afgift - pålægges en afgift koblet til køretøjets CO2-udledningen.Køretøjer på gas og LNG er fritaget for Maut indtil 31. december 2023 og nul-emissionskøretøjer forbliver fritaget indtil 31. december 2025.Hos Scania i Danmark fremhæver man på, at der ligesom i Danmark, når vejafgiften for tunge køretøjer bliver indført 1. januar 2025, vil være store penge at spare, hvis ens køretøj lander i den laveste CO2-emissionsklasse.Det er EU-Kommissionens beregningsværktøj,VECTO, der danner grundlag for, hvilken klasse køretøjet lander i. Klasse 5 er den bedste og billigste, klasse 1 er den dårligste og dyreste. Det er udelukkende elektriske lastbiler og køretøjer, defineret som nulemissionskøretøjer, der lander i klasse 5. For konventionelle diesel-lastbiler er den absolut bedste klasse, det lige nu er muligt at lande i, klasse 3.Hvis der for eksempel køres med en to-akslet trækker og tre-akslet sættevogn, er forskellen fra klasse 1 til klasse 3 på 12 øre pr. kilometer, når de nye Maut-afgifter bliver en realitet.For en vognmand med 10 biler, der hvert år kører 100.000 kilometer på de tyske veje, er der en besparelse at hente på 12.000 kroner på hver bil. Og eftersom VECTO-beregningen placerer køretøjet i dens CO2-emissionsklasse for en periode på seks år (12.000 kroner per bil i 6 år - lig 72.000 kroner), vil besparelsen holde seks år, hvilket giver en samlet besparelse på 10 biler på 720.000 kroner. Dertil kommer brændstofbesparelsen som følger med, når man kører i en klasse 3-lastbil.Hos Scania peger man på, at koncernens nye Super 13-liters motor kan køre en lastbil ind i klasse 3.En række faktorer afgør, hvilken klasse, en dieselmotor ender i. Scania's Super-motor i kombination med Scania's nye gearkasse, der har den gearskiftestrategi, betyder, at lastbilen en stor del af tiden kører i næsthøjeste gear og ved lav belastning skifter til et højgearet overgear, som bringer omdrejningerne helt i bund og derved sparer yderligere brændstof.A faktorer end en meget brændstoføkonomisk motor og lave motoromdrejninger spiller ind i. Det gælder for eksempel bagtøjsgearing, dæk og spoilere, idet disse komponenter påvirker brændstoføkonomien og dermed også Vecto-tallet.