Tre nye brandbiler blev bragt til Brand og Redning i Køge

Tirsdag 5. september 2023 kl: 09:33

Af: Redaktionen De tre nye brandkøretøjer er alle bygget op over Volvo FM-chassis’er med 460 hk motorer. Den ene er bygget op som en tankvogn, mens de to andre er bygget op som brandsprøjter hos Hauberg Technique A/S i Haslev på Sydsjælland ud fra kravspecifikation udarbejdet af Brand & Redning Køge samt mandskab fra station Lellinge og Køge.









Køretøjerne medbringer blandt andet nye slukningsværktøjer som CAFS og skæreslukker. Lastbilchassiserne er Volvo FM 4x2 og 6x2. To er leveret med Crewcab førerhus, og en er leveret med dagkabine. De er blandt andet specificeret med 460 hk motor, Dynamic Steering, fuld luftaffjedring, alufælge, Powertronic-gearkasse og LED-forlygter. Med de nye brandkøretøjer er bandfolkenes arbejdsmiljø også blevet forbedret.





De tre biler, der er solgt og leveret af Hans Pedersen fra Volvo Truck Center i Randers, blev leveret fra Volvo Truck Center i Taastrup.







